Вашингтон, 13 января, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Активность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» тревожит американские власти, которые работают над нейтрализацией деятельности этой группы, 12 января заявил журналистам советник Госдепартамента США Дерек Чолле.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Он уточнил, что беспокойство у Вашингтона вызывает тот факт, что ЧВК якобы набирает своих участников в ряде стран мира, включая Сербию. Чолле подчеркнул, что меры США по подавлению действий «Вагнер» включают взаимодействие с сербскими властями и правительствами других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января издание Politico написало о том, что американские власти взволнованы из-за того, что ЧВК «Вагнер» якобы расширила свои операции в «десятках стран», в том числе Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии. В публикации отмечается, что Вашингтон считает, что ЧВК работает с указанными государствами над «военными и политическими проектами».

Кроме того, как сообщило издание, США собираются принять «дополнительные меры» против группы «Вагнера» из-за ее активности в зоне специальной военной операции.