США заявили о планах подавить деятельность ЧВК «Вагнер»
Госдепартамент США сообщил о мерах по нейтрализации группы «Вагнер»
Вашингтон, 13 января, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Активность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» тревожит американские власти, которые работают над нейтрализацией деятельности этой группы, 12 января заявил журналистам советник Госдепартамента США Дерек Чолле.
Он уточнил, что беспокойство у Вашингтона вызывает тот факт, что ЧВК якобы набирает своих участников в ряде стран мира, включая Сербию. Чолле подчеркнул, что меры США по подавлению действий «Вагнер» включают взаимодействие с сербскими властями и правительствами других государств.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января издание Politico написало о том, что американские власти взволнованы из-за того, что ЧВК «Вагнер» якобы расширила свои операции в «десятках стран», в том числе Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии. В публикации отмечается, что Вашингтон считает, что ЧВК работает с указанными государствами над «военными и политическими проектами».
Кроме того, как сообщило издание, США собираются принять «дополнительные меры» против группы «Вагнера» из-за ее активности в зоне специальной военной операции.