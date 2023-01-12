Бразилиа, 13 января, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Новоизбранный президент Бразилии Лула да Силва намерен очистить правоохранительные органы страны от сторонников экс-президента Жаира Болсонару, сообщает 12 января Reuters.

council.gov.ru Луис Инасиу Лула да Силва

По словам Лулы, сотрудники сил безопасности причастны к тому, что «антиправительственная мафия» захватила власть в Бразилиа. «Среди военной полиции было много причастных к этому лиц. Было много причастных к этому лиц из вооруженных сил. Я убеждён, что двери в президентский дворец были открыты, чтобы впустить этих людей, потому что я не видел, чтобы двери сломаны», — заявил президент журналистам.

Лула также подверг критике армию за то, что она на протяжении двух месяцев не сделала ничего, чтобы воспрепятствовать деятельности возле его штаб-квартиры лагеря сторонников Болсонару, требовавших отмены результаты октябрьских президентских выборов.

Как сообщили помощники президента, задача отсеивания этих силовиков будет сложной, но расследование уже началось, чтобы выяснить, кто из несёт ответственность за массовые беспорядки в бразильской столице.

Напомним, что 8 января тысячи сторонников Болсонару взяли штурмом Верховный суд, Конгресс и президентский дворец, нанеся правительственным зданиям большой материальный ущерб.