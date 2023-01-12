Стокгольм, 12 января, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов было обнаружено на севере Швеции, 12 января сообщили в пресс-службе Шведской горнодобывающей компании LKAB, которая занималась разведкой.

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Найденные залежи находятся в районе города Кируна. Запасы месторождения оцениваются в более 1 млн тонн оксидов редкоземельных элементов.

В компании отметили, что разработка залежей должна помочь в производстве материалов для обеспечения так называемого «зеленого перехода». В LKAB также считают, что в Европе может резко увеличиться спрос на редкоземельные элементы.

В 2023 году организация хочет подать заявку на получение лицензии на разработку месторождения, однако его освоение может начаться не менее, чем через 10-15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября агентство «Синьхуа» распространило информацию о том, что китайские ученые разработали новую технологию извлечения редкоземельных элементов.