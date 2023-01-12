Таллин, 12 января, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Передача Киеву дополнительных вооружений является «путем к миру», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 января в ходе встречи с главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине.

FinnishGovernment Кая Каллас

Она напомнила, что ряд стран объявили о новых поставках военной помощи киевскому режиму. Каллас в очередной раз призвала союзников и партнеров по НАТО проверить запасы оружия, которые они могут передать ВСУ.

Премьер-министр также заявила о необходимости усилить санкции в отношении России, в особенности против российских энергоносителей. В качестве примера она выдвинула предложение снизить потолок на нефть из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря эстонское издание Postimees, со ссылкой на немецкую статистическую компанию Statista, распространило информацию о том, что расходы на помощь Киеву от Эстонии превысили 1% от ВВП. По этому показателю республика заняла первое место в мире.