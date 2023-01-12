Тегеран, 12 января, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Безвизовый режим для российских туристов, посещающих Иран, так и не был введён, сообщает 12 января Ассоциация туроператоров России.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он должен был заработать с 1 января 2023 года, однако российским туристам для посещения Ирана по-прежнему необходимо получать визы.

По словам туроператоров из России, все необходимые для осуществления безвизового режима заявки были у них собраны. Однако иранская сторона, в частности, МИД и международный аэропорт Тегерана, так и не подтвердили его начала. Поэтому российские туроператоры, заинтересованные в иранском направлении, не могут сказать, будет ли безвизовый режим вообще осуществляться.

Напомним, что сбор заявок туроператоров для Ирана начался в России ещё в сентябре прошлого года. Тогда же Москвой и Тегераном было достигнуто соглашение о расширении авиасообщения между двумя странами.