Самарканд, Узбекистан, 12 января, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Самолёт, летевший из Бангкока в Москву, экстренно посадили в Самарканде 12 января не только из-за предродовых схваток беременной пассажирки, но и после драки в салоне воздушного судна. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Как сообщают очевидцы, драка произошла из-за одного хамоватого пассажира. Он объявил себя важной персоной и потребовал особого отношения. Стюардесса отказала мужчине, после чего он напал на неё и толкнул», — говорится в сообщении.

По данным очевидцев, драчливого пассажира скрутили, но во время стычки стало плохо беременной женщине. Из-за этого пилоты решили сесть в Самарканде.

Оказалось, что на этом злоключения не закончились, так как у самолёта после посадки, которую пассажиры назвали «жёсткой», выявили неисправность. После нескольких часов ожидания всех высадили, пообещав разместить в гостинице, а потом отправить другими рейсами в Москву.

Стоит отметить, что в компании АО Uzbekistan Airports, когда сообщили об экстренной посадке самолёта в Самарканде, не стали рассказывать о драке.