Москва, 12 января, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Законы запрещают не само упоминание ЛГБТ, а его пропаганду, «цензура» ряда онлайн-кинотеатров «Секса в большом городе» и второго сезона «Эйфории» является инициативой этих кинотеатров, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

«Никто не требовал от указанных онлайн-кинотеатров цензурировать сцены из «Секса в большом городе» и 2-го сезона «Эйфории»: это абсолютная инициатива самих «Амедиатеки» и «Кинопоиска». Более того, у Роскомнадзора нет никаких претензий к этим фрагментам и закон не обязывает менять, например, слово «гей» на «мальчик». Коллеги из АВС без труда могли бы проконсультироваться с регулятором прежде, чем браться за ножницы», — рассуждает Хинштейн в телеграм-канале.

Между тем, ещё до принятия законов парламентарии и представители отрасли собирались на площадке комитета с ведущими онлайн-кинотеатрами (АВС) и обсуждали механизмы реализации новых норм, указал Хинштейн, отметив, что рынок должен успеть адаптироваться.

«Тогда мы договорились, что на начальном этапе (как минимум, 1-й квартал) будет действовать профилактический период. Регулятор (Роскомнадзор) не привлекает никого к ответственности, а в рабочем порядке направляет конкретные, обоснованные претензии по конкретным фрагментам или произведениям, после чего — АВС принимает меры. В свою очередь, АВС — само может запросить у РКН оценку фильмов», — продолжил депутат Госдумы.

Такой канал постоянного рабочего взаимодействия установлен между РКН и всеми 24 российскими онлайн-кинотеатрами.

«За месяц, прошедший с подписания законов (6 декабря), РКН передал по этим каналам претензии к 7 фильмам, где усматриваются признаки ЛГБТ-пропаганды. Примеры, приведённые Собчак, к ним не относятся», — добавил Хинштейн.

«Зачем «Амедиатека» и «Кинопоиск» занялись таким «обрезанием»? Возможно, это была излишняя перестраховка по принципу «Заставь дурака Богу молиться». А может, и некий провокативный «хэппенинг». Не знаю», — резюмировал он.

Комитет со своей стороны и дальше будет детально мониторить ход реализации законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Введена административная ответственность, парламентарии пока воздержались о внесении поправок в Уголовной кодекс.