Белград, 12 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич надеется, что США окажут необходимое давление на власти непризнанного Косова с целью соблюдения Приштиной принятых и подписанных соглашений. Об этом глава сербского государства написал в Twitter.

ANDREJ CUKIC Александр Вучич

По его сообщению, разговор с советником Госдепартамента США Дереком Шолле был содержательным и открытым. Александр Вучич надеется, что США признают усилия Сербии по сохранению мира и стабильности в регионе.

«Я выразил ожидание, что США воспользуются своим влиянием и побудят Приштину к выполнению своих обязательств в соответствии с принятыми и подписанными соглашениями», — написал глава Сербии.

Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и советник Госдепа Дерек Шолле на пресс-конференции в Приштине сказали, что сообщество сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохия должно быть сформировано в срочном порядке. Стороны подчеркнули, что необходимо наладить диалог между Белградом и Приштиной при содействии США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в преддверии визита в Сербию советника Госдепа США Дерека Шолле на Белград оказывается внешнее давление с целью обеспечить Косову членство в ООН.