Шебекино, Белгородская область, 12 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регулярные обстрелы города Шебекино со стороны киевских боевиков привели к разрушению более четырех сотен жилых помещений.

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

«На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40% случаев все полностью восстановлено», — сообщается в Telegram-канале губернатора 12 января.

Напомним, что в ряде населенных пунктов Белгородской области в связи с небезопасной обстановкой действует режим ЧС, а высокий уровень террористической опасности действует до 20 января.

Ранее сообщалось, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ 10 января пострадали шесть человек.