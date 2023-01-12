Рим, 12 января, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Евросоюз рассматривает новый, четвертый по счету пакет санкций против Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, выступая 12 января на совместном заседании комиссий по иностранным делам обеих палат парламента.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

«Мы работаем над четвертым пакетом санкций, что должно стать однозначным сигналом осуждения», — заявил итальянский министр, не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

Антонио Таяни подчеркнул, что Италия поддерживает все европейские инициативы, придерживаясь поэтапного подхода в выборе санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады приняли решение добавить в санкционные списки по Ирану еще два физических лица и три организации.

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