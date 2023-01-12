Ростов-на-Дону, 12 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Условия в плену киевских боевиков для раненых российских пленных были невыносимые. Об этом в интервью в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Так, как сообщил в беседе с РИА Новости военврач, у одного из них было ранено легкое и пуля осталась в теле, «любое движение корпусом ему было затруднительно».

«У другого военного, который был с ним в камере, были раздроблены кости ног и «его пребывание там было не то чтобы невыносимо, а просто невозможно физически», ― подчеркнул Пшеничный.

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Он добавил, что попавшие в плен ВСУ в начале спецоперации российские солдаты подвергались издевательствам и избиениям. По словам сержанта, побои начали 9 марта 2022 года, когда их доставили в СИЗО в Полтаве.

«По пути из автобуса до кабинета досмотра все 32 пленных были жестоко избиты сотрудниками СИЗО», — поделился он.

На допросы российских пленных возили периодически, при этом конвоиры могли ударить их по голове за незнание украинского языка или за нежелание петь гимн.

«Из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы», — рассказал военврач.

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Сам Пшеничный был захвачен в плен силами теробороны 2 марта прошлого года и вместе с сослуживцами остался жив только потому, что их решили обменять.

Как сообщало ИА REGNUM, ополченец из Донецкой Народной Республики Леонид Кудрявцев после возвращения домой из украинского плена сообщил подробности пыток, которые применялись киевскими боевиками против него. По словам добровольца, чаще всего над ним издевались, избивая его.