Анкара, 12 января, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в четверг или пятницу провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по теме гуманитарного коридора. Об этом сообщает телеканал CNN Türk 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Согласно последним новостям, главный омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гумкоридора между Россией и Украиной», — говорится в эфире телеканала.

Ранее Анкара выражала слова поддержки открытия гуманитарного коридора для получивших ранения в ходе боевых действия на территории Украины.

12 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва ждет от Анкары более ясных предложений по вопросу создания гуманитарного коридора.