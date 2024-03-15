Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским о создании гумкоридоров
Анкара, 12 января, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в четверг или пятницу провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по теме гуманитарного коридора. Об этом сообщает телеканал CNN Türk 12 января.
«Согласно последним новостям, главный омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гумкоридора между Россией и Украиной», — говорится в эфире телеканала.
Ранее Анкара выражала слова поддержки открытия гуманитарного коридора для получивших ранения в ходе боевых действия на территории Украины.
12 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва ждет от Анкары более ясных предложений по вопросу создания гуманитарного коридора.