Тегеран, 12 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В Иране посчитали вмешательством во внутренние дела республики некоторые высказывания ряда официальных лиц Евросоюза. В связи с этим в МИД Ирана был вызван посол Швеции в Тегеране Маттиас Ленц. Об этом 12 января сообщило агентство ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Встреча состоялась накануне. С шведским послом провел беседу глава департамента стран Европы и Северной и Южной Америки. Иранский дипломат осудил вмешательство европейских стран во внутренние дела исламской республики, которое, по его словам, противоречит всем международным нормам. Он попросил донести до стран ЕС протест исламской республики по поводу вмешательства во внутренние дела Ирана.

Напомним, в Евросоюзе вызвала негативную реакцию информация иранской судебной системы о казни участников протестов, осужденных за убийство бойца исламского народного ополчения «Басидж». Служба внешних связей ЕС опубликовала заявление с осуждением такого наказания, а ряд стран ЕС вызвали глав дипмиссий Ирана в свои МИД.