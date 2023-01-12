Москва, 12 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В будущем могут появиться новые более опасные штаммы коронавируса. На сегодняшний день полностью исключить такого варианта нельзя. Об этом 12 января в эфире канала «Россия 24» заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что эволюция идёт в направлении снижения патогенности вируса. Кроме того, накапливается защитный популяционный иммунитет.

«Но полностью, конечно, гарантировать мы не можем того, что не появится вирус, у которого будет мутация неблагоприятная, способная вызывать тяжёлое течение инфекции», ― подчеркнул медик.

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Чуланов добавил, что появившиеся после уханьского варианта коронавируса штаммы обладали способностью более быстро распространяться, но их способность вызывать тяжелое течение болезни была ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензенской области был зафиксирован первый случай очень заразной версии коронавируса, официально известной как XBB.1.5 и прозванной именем легендарного морского чудовища «Кракен». Никаких ограничений из-за обнаружения в России подварианта штамма «Омикрон» коронавируса Роспотребнадзор вводить не планирует.