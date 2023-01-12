Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В самом центре Петербурга, на Итальянской и Малой Садовой улицах и Манежной площади, с 17 по 22 января будет воссоздана атмосфера блокадного Ленинграда военных лет в рамках интерактивного проекта «Живые улицы». Эта масштабная инсталляция приурочена к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, которая будет отмечаться 18 января.

t. me/Piotrovsky Логотипы 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Как рассказали в городском комитете по культуре, на Манежной площади и прилегающих улицах будут представлены четыре инсталляции. Первая из них — «Квартира» — позволит увидеть семейный быт 1940-х годов в разрезе стены, как-будто разбитой попаданием артиллерийского снаряда. При этом предметы внутри комнаты «уцелели» и ждут возвращения своих хозяев.

На инсталляции «Школьный класс» будет воссоздана учебная аудитория, со стульями, партами, пишущими принадлежностями, книжными шкафами тех лет, покинутая школьниками по сигналу воздушной тревоги.

«Репетиционная комната оркестра» покажет, в каких условиях в дни блокады проходили репетиции седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича или репетиции спектакля в Театре музыкальной комедии.

Центральным элементом проекта станет инсталляция «Полуторка, устремленная в небо». Грузовик ГАЗ-АА с зажженными фарами — на таких везли хлеб в Ленинград по Дороге жизни — станет напоминанием всем, кто 80 лет назад прорвал кольцо блокады. Рядом будут установлены специальные постаменты для возложения цветов.

Также в уличной экспозиции будут представлены военная техника Великой Отечественной, противотанковые «ежи» и прожекторы ПВО, освещавшие небо блокадного города. Возле каждого экспоната появится стенд с информацией об истории объекта.

«Все инсталляции озвучены аудиозаписями из архива Дома Радио. Подходя ближе к каждому из них, люди услышат звуки, которые можно соотнести с тем или иным объектом. Экскурсоводы-волонтеры проведут посетителей специальным маршрутом по своеобразному «Лабиринту блокады», — уточнили в комитете по культуре. Бесплатный вход в выставочное пространство будет организован со стороны Садовой улицы.

В вечернее время, с 16:30 до 20:00, на фасаде Дома Радио будут проецироваться кадры видеохроники о подвиге ленинградцев, о прорыве блокады. 18 января в 14:00, 20 января в 18:30, 21 января в 13:00 и 17:00 состоятся концерты «Музы не молчали», с участием артистов петербургских театров, творческих коллективов, солистов «Петербург-концерта».

Всего в январе в Петербурге пройдет больше 160 памятных мероприятий. В частности, 18 января будет открыт памятник блокадным медикам в Соляном переулке. К юбилею будут украшены около 50 адресов в 13 районах города.