Москва, 12 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Признавшийся в употреблении допинга 36-летний российский легкоатлет Сергей Литвинов по решению Всероссийской федерации легкой атлетики 12 января дисквалифицирован на два года, а также лишен бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.

Сергей Литвинов. Юрий Набатов/Фотохроника ТАСС

Отмечается, что за нарушение антидопинговых правил, Литвинову назначена дисквалификация с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года, решением ВФЛА были аннулированы все его достижения в период с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года.

Как передавало ИА REGNUM, Государственная дума в ближайшие несколько недель может рассмотреть законопроект о поправках, необходимых для восстановления Российского антидопингового агентства в международных правах.