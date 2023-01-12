Москва, 12 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Киевский режим попытается восстановить положение в Соледаре, так как освобождение города создало угрозу всей группировки ВСУ. Такое мнение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

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В беседе с «МК» эксперт отметил, что в город приедет элита ВСУ, так называемый президентский резерв — военнослужащие, которые проходили обучение во Франции, Германии и Британии. По оценке Матвийчука, всего в качестве подкрепления могут отправить треть из почти 15 тысяч военных, которых насчитывает элитный отряд.

«Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших «музыкантов» и десантников, чтобы сбить их», — сказал полковник в отставке.

Эксперт подчеркнул, что преимущество на стороне российских войск.

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«Но дело в том, что Зеленскому необходима победа. Если её не будет, то не будет денег от Запада. Поэтому сейчас он станет предпринимать максимум усилий», ― добавил Матвийчук, выразив уверенность, что в том, что «у противника ничего не получится».

Как сообщал ИА REGNUM, Евгений Пригожин 11 января объявил, что город Соледар (ДНР) полностью контролируется бойцами ЧВК «Вагнер». По информации советника врио главы ДНР Яна Гагина, в городе ВС РФ уничтожили порядка пяти бригад ВСУ, но эта цифра может быть выше, так как не учтены иностранные наёмники, которых было много. Он также добавил, что российские подразделения будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Артёмовска.