Москва, 12 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью российского дипломата Рафика Нишанова. Текст заявления 12 января распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Видный государственный деятель, талантливый дипломат, Рафик Нишанович внёс большой личный вклад в укрепление позиции Родины на международной арене. Достойно представлял нашу страну, возглавляя посольства в Шри-Ланке и Иордании», — отметил Лавров.

Он отметил требовательность Нишанова во время работы и его организаторский талант. Лавров назвал его наставником, давшим в своё время действующему главе МИД путёвку в «большую дипломатию». Министр сообщил, что работал вместе с Нишановым во время своей первой длительной командировки за рубеж — в Коломбо.

Напомним, Рафик Нишанов скончался 11 января на 97-м году жизни. Кроме работы дипломатом, он был депутатом Верховного Совета СССР, а также работал в Узбекистане. На пенсию он ушёл в 1991 году.