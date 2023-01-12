Вильнюс, 12 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Литва отправит киевскому режиму зенитные орудия и антидроны. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в эфире LRT.

Srđan Popović Зенитное орудие L-70

Глава Литвы заявил, что скоро на Украину доставят зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимую к ним амуницию. Гитанас Науседа сказал, что Литва сможет в этом году предоставить немало антидронов. В связи с этим глава Литвы добавил, что стране необходимо увеличить мощности производства антидронов, которые «довольно ограничены».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов порождает больше коррупции на Украине.

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