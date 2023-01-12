Запорожье, Запорожская область, 12 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Победительница Олимпийских Игр 1980 года в составе сборной СССР по гандболу Валентина Лутаева скончалась 12 января в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Выражаем соболезнования родным и друзьям Валентины Лутаевой. Вечная и светлая память выдающемуся человеку», — говорится в сообщении.

Лутаева, родившаяся в 1956 году в Запорожье, за время профессиональной карьеры выступала на позиции вратаря за клубы ЗИИ, «Мотори», и сборную СССР.

3 января в пресс-службе московского «Динамо» сообщили о кончине олимпийского чемпиона Сергея Баутина.