Москва, 12 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Во время рабочей поездки в Белоруссию главнокомандующим российскими Сухопутными войсками Олегом Салюковым были заслушаны доклады командиров частей Вооруженных сил России о боевом слаживании в составе региональной группировки войск (РГВ). Об этом 12 января сообщает Минобороны РФ.

Минобороны России Олег Салюков

«Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков совершил рабочую поездку в Республику Беларусь, где на одном из полигонов заслушал доклады командиров воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что Салюковым была проведена проверка условий размещения и быта российских военных, и уточняется, что также главком сухопутными войсками пообщался с российскими военными, убедившись в высоком качестве их подготовки.

При этом отмечается, что российские военные продолжают вести интенсивную боевую подготовку на полигонах в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инспекция российских частей и подразделений из состава РГВ, которые находятся на полигонах в Белоруссии, была проведена комиссией Минобороны России во главе с главкомом Сухопутными войсками Вооружённых сил (ВС) РФ Олегом Салюковым.