Москва, 12 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. На официальном сайте правительства Российской Федерации 12 января в связи с прошедшими награждениями было обнародовано распоряжение со списком лауреатов премии правительства РФ 2022 года в области СМИ.

Фото из личного архива Марина Ахмедова

Наград удостоились Марина Ахмедова (главный редактор ИА REGNUM), Евгений Поддубный (заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет), Олеся Потапова (собственный корреспондент, «Россия сегодня»), Семен Пегов (основатель Telegram-канала WarGonzo), а также около 20 других военкоров и других журналистов.

Также Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было постановлено обеспечить изготовление почетных знаков, удостоверений и дипломов лауреатов премии правительства РФ 2022 года в области СМИ.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе обратились к губернаторам регионов с просьбой лишить наград уехавших из страны артистов, названных предателями.