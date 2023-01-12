Вашингтон, 12 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов порождает больше коррупции на Украине. Об этом каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

MinistryofDefence.ua Помощь Украине от США

Экс-советник главы Пентагона назвал помощь киевскому режиму «подарками», которые порождают больше коррупции, чем было бы без американского вмешательства.

Дуглас Макгрегор уточнил, что Киев всегда страдал от коррупции из-за олигархов, действующих в собственных интересах. По его словам, ситуация в этой области только ухудшилась и достигла новой вершины.

«Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи», — сказал Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона считает, что обострение ситуации на Украине связано с американской военной помощью. По его словам, подобное уже происходило, в Афганистане, Косово и Вьетнаме, в дела которых вмешивались США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе озабочены продолжающейся поддержкой Украины в виде денежных вливаний и поставок оружия. По его словам, у многих вызывает раздражение вопрос, насколько эффективно расходуются Киевом денежные средства, а также вопрос о возможной коррупции.