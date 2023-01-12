Париж, 12 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Французское правительство намерено продолжать «убеждать» жителей страны в том, что намеченная на 2023 год пенсионная реформа им необходима, невзирая на проходящие массовые протесты против неё. Об этом 12 января заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн в обращении к журналистам, которое транслировалось на странице правительства республики в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Это прогрессивный текст. Он подразумевает ревалоризацию небольших пенсий для тех, кто работал всю жизнь, но чьё пенсионное пособие является невысоким. Я продолжу убеждать наших граждан», — сказала она.

Также Борн призвала французские профсоюзы, готовящиеся к проведению массовых забастовок против запланированной властями Франции пенсионной реформы, «не наказывать» жителей страны.

Отметим, 10 января Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, согласно котором власти Франции намерены с 1 сентября 2023 года ежегодно повышать пенсионный возраст на три месяца, в результате чего он к 2030 году будет составлять 64 года. После этого в стране начались массовые манифестации протеста.