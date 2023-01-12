Гатчина, Ленинградская область, 12 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил регионам сохранить темпы социальной газификации в 2023 году, чтобы добиться полного исполнения программы. Об этом он заявил в ходе совещания в Ленобласти по вопросам реализации инициатив партии «Единая Россия» по социальной газификации субъектов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Медведев напомнил, что в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года, срок завершения программы не установлен, что даёт возможность добиться реализации поставленных программой целей.

«Она должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты показатели, которые являются для нашей страны оптимальными. Поэтому в 2023 году важно не снижать темпов работы. Это касается всех регионов, которые вовлечены в программу», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что программа социальной газификации продолжится «до победного конца», а именно до тех пор, «пока не будут достигнуты показатели, которые являются для нашей страны оптимальными».

Дмитрий Медведев предложил регионам добиться того, чтобы все категории льготников, кому положена субсидия на газификацию, смогли её получить. В рамках программы социальной газификации до земельного участка газ подводится за счет средств ПАО «Газпром». Минимальный размер субсидии на социальную газификацию составляет 100 тысяч рублей. В ходе программы уровень газификации в РФ должен возрасти до 82,9% в 2030 году.