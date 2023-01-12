Брюссель, 12 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Цены на яйца и зерновую продукцию в странах Евросоюза за последний год выросли более чем на 40%. Об этом 12 января сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Иван Шилов ИА REGNUM Куриные яйца

«Средние цены на сельскохозяйственные продукты в Евросоюзе выросли в 2022 году на 24% по сравнению с 2021 годом, самый высокий рост цен зафиксирован по зерновым — 45%, яйцам — 43% и молочной продукции — 31%», — говорится в статистической выкладке.

Отмечается, что фрукты стали единственным видом аграрной продукции, цены на которую снизились.

Главной причиной резкого роста цен на продукты Евростат называет конфликт на Украине, а также сильную засуху в 2022 году, сильнейшим образом отразившуюся на урожаях Великобритании, Ирландии, Италии, Венгрии, Румынии, Молдавии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе выросли почти до 850 долларов за тысячу кубометров.