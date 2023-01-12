Минск, 12 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В настоящее время в захваченной Киевом Ровенской области, которая находится в северо-западной части Украины, ведётся активное строительство фортификационных сооружений. Об этом 12 января сообщил глава прокиевской военной администрации региона Виталий Коваль в своём телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По совам Коваля, прокиевские власти области продолжают вести подготовку к обороне населённых пунктов в регионе.

«На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения», — уточнил он в своём сообщении.

Отметим, накануне глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита во Львов также провёл обсуждение ситуации на украинско-белорусской границе.