Варшава, 12 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В Европейском союзе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось, сообщает агентство PAP.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По его словам, в Брюсселе торопятся принять пакет до саммита Украина — ЕС, который запланирован на начало февраля.

«Работа действительно ускорилась. Польша и группа стран-единомышленников в настоящее время представляют предложения о новых санкциях», ― указал европарламентарий, отметив, что усиление существующих ограничений также является непрерывным процессом.

Издание отмечает, что европейские дипломаты неохотно говорят о деталях предстоящего пакета санкций, подчеркивая важность эффекта неожиданности. При этом, по данным PAP, ЕС вновь попытается ввести ограничения на поставки российских алмазов. Кроме того, новые санкции также коснутся продуктов, которые потенциально могут быть использованы российскими военными. Также планируется расширить санкционные списки.

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Отмечается, что новые ограничения ЕС коснутся не только России, но и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря прошлого года Европейский союз утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В чёрный список попали почти 1400 физических лиц и более 170 организаций, включая 23 российских предприятия ВПК, электроники и машиностроения, пять политических партий, три банка, Вооружённые силы РФ всех видов и Роскомнадзор. Также персональные санкции введены против деятелей культуры, политиков, чиновников, активистов различных организаций.

Также вводится запрет на инвестиции в ряде секторов.