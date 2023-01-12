Москва, 12 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина нет встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Что касается господина Гросси, то пока никаких встреч в графике нет <…>», — сказал Песков в беседе с журналистами 12 января.

Также пресс-секретарь напомнил, что на прошедшей в октябре встрече Путина и Гросси в Санкт-Петербурге стороны договорились о продолжении диалога в случае необходимости.

Ранее Дмитрий Песков пообещал своевременно оповестить представителей средств массовой информации в случае, если в январе состоится встречи Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.