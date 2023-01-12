Москва, 12 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Не реагировать на публикации о якобы отмене прямых губернаторских выборов из-за спецоперации предложил в ходе брифинга 12 января пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь отметил, что не знаком с публикациями о том, что главы регионов якобы попросили отменить прямые губернаторские выборы.

Услышав от журналистов, что это было опубликовано в одном из телеграм-каналов, Дмитрий Песков предложил «никак не реагировать» на это.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга заявил, что вопрос о сроках повышения призывного возраста в России является прерогативой Министерства обороны России.