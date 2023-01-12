Москва, 12 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В четверг, 12 января, президент России Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Об этом 12 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Admlip.ru Игорь Артамонов

«Сегодня будет в открытом режиме общение с губернатором Липецкой области, всё остальное — рутинный рабочий режим», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что глава российского государства в постоянном режиме находится на связи с министрами и эта происходящая каждый день работа не попадает в объективы камер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать представителей СМИ в случае, если в январе состоится встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.