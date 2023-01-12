Вена, 12 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Цель готовящегося визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Украину — обсуждение вопроса создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом написал 12 января постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Отметив, что глава МАГАТЭ готовится на следующей неделе посетить Украину, Ульянов заявил:

«Как мы понимаем, среди прочего, он планирует обсудить с властями Украины свою инициативу по созданию зоны ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 января, Гросси анонсировал свои планы посетить Россию и встретиться с её президентом Владимиром Путиным.