Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Молодой иностранец ударил кулаком в лицо полицейского в Петербурге в момент задержания по подозрению в изнасиловании. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ, сообщили 12 января в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

(сс) ToNic-Pics Кулак

По данным следствия, 11 января 22-летний подозреваемый в квартире одного из домов по улице Смолячкова с применением физической силы изнасиловал 31-летнюю соотечественницу. О преступлении в полицию сообщил знакомый пострадавшей, позже сама женщина написала заявление о преступлении.

В тот же день на Тихорецком проспекте во время задержания он ударил кулаком в лицо сержанта полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

Органами СКР в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131 («Изнасилование»), ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР в последнее время граждане иностранных государств совершили противоправные действия и преступные деяния в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений о фактах совершения противоправных действий иностранными гражданами. Бастрыкин также поручил доложить о состоянии преступности этой категории граждан в вышеуказанных регионах.