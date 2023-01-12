Москва, 12 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Киевский режим совершает «антирелигиозное бесчинство», проводя рейдерские, бандитские захваты святынь Украинской православной церкви (УПЦ) и осуществляя политику на ликвидацию последней. Об этом 12 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, Киев продолжает нарушать права человека, в том числе с пренебрежением относясь к чувствам миллионов верующих на Украине.

«Уже отмечали, что киевский режим взял курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви в пользу искусственно созданной в 2018 году раскольнической Православной церкви Украины, как они её называют, осуществляются настоящие рейдерские, бандитские захваты святынь УПЦ», — сказала она.

Также Захарова указала, что в адрес священников УПЦ на захваченной Киевом части Украины поступают угрозы физической расправы и осуществляются другие формы давления на них. При этом официальный представитель МИД РФ напомнила, что перед Рождеством стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский выпустил указ о приостановке гражданства 13 митрополитов и архиепископов УПЦ.

«В литературе религиозной, философской, исторической это в принципе всегда называлось антирелигиозным бесчинством. Это так и есть», — уточнила она.

При этом российский дипломат подчеркнула, что у режима Киева не получится разрушить УПЦ, с которой на Украине ассоциирует себя большая часть православных верующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления Еревана о якобы потенциальной угрозе, заключающейся в присутствии в Армении российских миротворцев.