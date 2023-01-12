Захарова назвала «антирелигиозным бесчинством» действия Киева против УПЦ
Захарова обвинила режим Киева в продолжении нарушения чувств миллионов верующих на Украине
Москва, 12 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Киевский режим совершает «антирелигиозное бесчинство», проводя рейдерские, бандитские захваты святынь Украинской православной церкви (УПЦ) и осуществляя политику на ликвидацию последней. Об этом 12 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Как отметила российский дипломат, Киев продолжает нарушать права человека, в том числе с пренебрежением относясь к чувствам миллионов верующих на Украине.
«Уже отмечали, что киевский режим взял курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви в пользу искусственно созданной в 2018 году раскольнической Православной церкви Украины, как они её называют, осуществляются настоящие рейдерские, бандитские захваты святынь УПЦ», — сказала она.
Также Захарова указала, что в адрес священников УПЦ на захваченной Киевом части Украины поступают угрозы физической расправы и осуществляются другие формы давления на них. При этом официальный представитель МИД РФ напомнила, что перед Рождеством стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский выпустил указ о приостановке гражданства 13 митрополитов и архиепископов УПЦ.
«В литературе религиозной, философской, исторической это в принципе всегда называлось антирелигиозным бесчинством. Это так и есть», — уточнила она.
При этом российский дипломат подчеркнула, что у режима Киева не получится разрушить УПЦ, с которой на Украине ассоциирует себя большая часть православных верующих.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления Еревана о якобы потенциальной угрозе, заключающейся в присутствии в Армении российских миротворцев.