Москва, 12 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Официальный предстатель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на брифинге 12 января раскритиковала заявления Еревана о якобы потенциальной угрозе, заключающейся в присутствии в Армении российских миротворцев.

Совет Федерации Мария Захарова

«В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев, они являются гарантами мира в этом регионе <…>» — заявила Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД России, такие высказывания со стороны Еревана могут нанести существенный вред процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства заявил о необходимости проведения переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.