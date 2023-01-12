Донецк, 12 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России ведут работу по поиску военнослужащих ВС РФ, о которых не было сведений долгое время. С заявлениями о потере связи с ними обратились их родные. Уже установлено местонахождение 133 военных. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел 12 января в Донецке председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Кроме того, ведется работа по поиску гражданских лиц, оказавшихся в зоне проведения спецоперации, с которыми также пропала связь. Установлено местонахождение 85 таких лиц.

В ходе совещания был также обсужден вопрос о создании базы данных ДНК мирных жителей, захороненных в безымянных могилах. Их тела были обнаружены после освобождения города Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса.

Для установления личностей погибших создана специальная рабочая группа из числа следователей, экспертов СЭЦ и криминалистов ГУК. Полученные ими данные будут использованы для установления обстоятельств преступлений, совершенных в отношении погибших граждан.