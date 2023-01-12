Пекин, 12 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Североатлантический альянс стремится ослабить Евросоюз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

Журналисты издания отмечают, что в НАТО практически главенствуют США. Уточняют, что ЕС может избежать того, чтобы оказаться в роли «домашнего зверька» Соединенных Штатов.

«У Вашингтона есть свой расчет — свести на нет усилия ЕС по обеспечению собственной безопасности, включая создание новых сил быстрого реагирования, путем тесной увязки с НАТО», — рассказал военный эксперт Сун Чжунпин.

По мнению эксперта, НАТО как организация давно утратила смысл и стремится продлить своё существование, намеренно создавая себе врагов, когда их могло было и не быть. США также подготавливают ЕС к противостоянию с Китаем.

«Вашингтон воспринимает Пекин как серьезного соперника и не планирует участвовать в этой игре за власть в одиночку», — считает эксперт, добавив, что США пытаются превратить ЕС в свою военную и логистическую базу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что новая декларация о сотрудничестве Евросоюза с Североатлантическим альянсом не только ставит ЕС в подчинение интересам НАТО, но и сталкивает Брюссель с Пекином.