Штат Калифорния, США, 12 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Актриса Кэрол Кук, которая сделала блестящую карьеру, включающее многочисленные роли на Бродвее и десятилетия выступлений в популярных фильмах, скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщает американский журнал People.

TLeopold/Global Look Press Кэрол Кук

Как заявил муж Кук, 94-летний актёр Том Трауп, причиной смерти, которая наступила 11 января, стала сердечная недостаточность. 14 января актрисе исполнилось бы 99 лет.

Поклонники кино 1980-х, несомненно, запомнят Кук прежде всего как бабушку Хелен в фильме «Шестнадцать свечей».

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Напомним, настоящее имя артистки — Милдред Фрэнсис. Взять псевдоним Кэрол в честь кинозвезды Ломбард ей предложила её подруга, американская комедийная актриса Люсиль Болл.

Кук дебютировала на Бродвее в 1954 году в «Трёхгрошовой опере». На большом экране её можно было увидеть в фильмах «Невероятный мистер Лимпет», «Американский жиголо», «Анатомия страсти» и «Она написала убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в США в возрасте 71 год умерла актриса из А Кёрсти Элли, прославившаяся своей ролью в сериале «Чирс». За роль Ребекки Хоу в сериале «Чирс», которую сыграла Кёрсти Элли, в 1991 году она получила две премии за лучшую женскую роль на ТВ.