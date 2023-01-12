Нижний Тагил, Свердловская область, 12 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Корпорация по производству военной техники «Уралвагонзавод» поставил Министерству обороны Российской Федерации очередную партию новейших средних танков Т-90М «Прорыв». Об этом 12 января сообщается в пресс-релизе концерна.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

«Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв». Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвейеры производства танков в Нижнем Тагиле работают в круглосуточном режиме: «Сегодня подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно <…>».

Ранее Министерство обороны России показало кадры подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции.