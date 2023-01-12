Москва, 12 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Александра Кузнецова от должности постпреда России при ЮНЕСКО и назначении на этот пост Рината Аляутдинова. Документы 12 января опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

«Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская республика», — говорится в указе о назначении нового постпреда РФ при ЮНЕСКО.

Также другим указом глава Российского государства освободил от этой должности Александра Кузнецова.

Отметим, до этого Ринат Аляутдинов занимал должность главы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД России.