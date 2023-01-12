Нью-Дели, 12 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В данный момент в Индию поставляется из России третья партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом 12 января сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Поставки в Индию из России третьей партии ЗРК С-400 начались после некоторой задержки, вызванной антироссийскими санкциями», — приводит их слова издание.

Также источники уточнили, что из-за введённых западными странами антироссийских санкций Индии приходится находить возможности для оплаты вооружений из России и их обслуживания, однако «с этим справляются».

Отметим, к концу 2025 года Индия должна получить от России пять партий ЗРК С-400, контракт на поставку которых был заключён в 2015 году.