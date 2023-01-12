Москва, 12 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов назначен министром обороны РФ Сергеем Шойгу командующим группировкой сил в зоне спецоперации по денацификации на Украине. Об этом 11 января сообщило Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Валерий Герасимов

«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что заместителями Герасимова были назначены главком Сухопутных войск ВС РФ Олег Салюков, замглавы Генштаба Алексей Ким и главком российских Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, который до этого находился на должности командующего Объединенной группировкой войск.

При этом отмечается, что повышение уровня командования спецоперации было произведено на фоне расширения масштаба решаемых задач, а также ввиду необходимости организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, и повышения качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что у ЧВК «Вагнер», по его мнению, после окончания специальной военной операции будет много работы.