Таллин, 12 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. С призывом к странам Евросоюза выслать ещё больше российских дипломатов обратился глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он заявил об этом 12 января в интервью изданию EUobserver.

Tomas Tkacik Урмас Рейнсалу

«В контексте продолжающейся полномасштабной войны России на территории Европы против Украины (так в странах Запада называют спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине — прим. ред.), об этом стоит подумать другим странам западного сообщества», — сказал он.

При этом глава эстонского МИД уточнил, что такого рода решения должны приниматься или не приниматься «исключительно индивидуально и суверенно», и отметил, что он считает высылку российских дипломатов из стран ЕС «одним из способов протеста» против спецоперации ВС РФ.

Также Рейнсалу обвинил работающих в Европе сотрудников диппредставительства РФ в том, что они якобы не предпринимают никаких усилия для установления мира.

Кроме того, глава МИД Эстонии добавил, что оставшиеся в Таллине российские дипломаты, по его утверждению, занимались первую очередь консульскими делами и якобы пользовались своими страницами в соцсетях для распространения «пропаганды».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что министерство иностранных дел Эстонии потребовало от посла России в Таллине до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми человек.