WSJ: США и Европа обсуждают потолок цен на российскую нефть
Вашингтон, 12 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки и представители европейских государств на этой неделе проводят встречи для обсуждения деталей и значений при введении потолка цен на российскую нефть. Об этом 12 января сообщает газета The Wall Street Journal.
«На этой неделе представители министерств финансов Соединенных Штатов Америки и западных партнеров проводят в Европе встречи, на которых обсуждают детали нового пакета мер [введение потолка цен на российские нефтепродукты], который должен вступить в силу 5 февраля», — говорится в статье газеты.
Отмечается, что на данный момент темой переговоров является выбор двух типов ценовых потолков: первый — на дорогостоящие нефтепродукты, второй — на продукцию низкой стоимости.
Ранее вице-президент Российской Федерации Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 11 января сообщил об отсутствии проблем в заключении контрактов с компаниями на экспорт нефтепродуктов.