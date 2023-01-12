Вашингтон, 12 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки и представители европейских государств на этой неделе проводят встречи для обсуждения деталей и значений при введении потолка цен на российскую нефть. Об этом 12 января сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На этой неделе представители министерств финансов Соединенных Штатов Америки и западных партнеров проводят в Европе встречи, на которых обсуждают детали нового пакета мер [введение потолка цен на российские нефтепродукты], который должен вступить в силу 5 февраля», — говорится в статье газеты.

Отмечается, что на данный момент темой переговоров является выбор двух типов ценовых потолков: первый — на дорогостоящие нефтепродукты, второй — на продукцию низкой стоимости.

Ранее вице-президент Российской Федерации Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 11 января сообщил об отсутствии проблем в заключении контрактов с компаниями на экспорт нефтепродуктов.