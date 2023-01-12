Вашингтон, 12 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Россия наводит ужас на США по разработкам и поставкам на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, сообщает издание Popular Mechanics.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

Издание отмечает, что российские гиперзвуковые ракеты развивают скорость до десяти единиц Маха и очень маневренные. Лидером «рейтинга ужаса» стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые применялись в зоне СВО. Уточняется, что эти ракеты способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.

Автор статьи Popular Mechanics выделяет также российские ракеты «Циркон», которые стали первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки, а также боевой блок «Авангард», носителем которого может выступать ракета РС-28 «Сармат» с дальностью действия 18 тысяч км.

Россия, как пишет издание, достигла вершины технологической революции, а США даже близко не подошли к успехам российской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами, заявил, что система «Циркон» может надежно защитить безопасность России.