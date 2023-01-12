Сантьяго, 12 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чили 12 января. Как сообщила Геологическая служба США (USGS), сейсмособытие было зафиксировано недалеко от города Кокимбо.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

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Землетрясение произошло на глубине 56,7 км, пишет Reuters.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), который первым сообщил о подземных толчках, снизил его магнитуду с 6,2, указанных ранее, до 5,5.

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Как отметили в Геологической службе США, пока сообщений о серьёзных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря на территории Чили сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 70 км на юг от города Калама, где проживает более 143 тыс. человек, и в 165 км на северо-восток от крупного города-порта Анофагаста с населением почти 310 тыс. человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине 98 км. Информация о последствиях землетрясения, возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.