Москва, 12 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Король эстрады Филипп Киркоров заявил, что пожалел о совместных съемках с главой киевского режима Владимиром Зеленским в фильме, сообщает «Комсомольская правда».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Филипп Киркоров

Исполнитель прокомментировал изданию совместные съемки с президентом Украины в киноленте «Любовь в большом городе». По этой теме Киркоров пообщался с корреспондентом в ходе своего выступления в Дубае. На мероприятии артист исполнил с Волгой Король композицию «Роза чайная».

«Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели!» — сказал король эстрады.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филипп Киркоров прокомментировал внесение его в санкционный список Украины и опубликовал видеоклип на свою песню «Просто подари», в одном из эпизодов которого он даёт подзатыльник главе киевского режима Владимиру Зеленскому.