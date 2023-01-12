Король эстрады Киркоров сожалеет о совместных съемках с Зеленским
Киркоров: «тысячу раз» пожалел о совместных съемках с Зеленским
Москва, 12 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Король эстрады Филипп Киркоров заявил, что пожалел о совместных съемках с главой киевского режима Владимиром Зеленским в фильме, сообщает «Комсомольская правда».
Исполнитель прокомментировал изданию совместные съемки с президентом Украины в киноленте «Любовь в большом городе». По этой теме Киркоров пообщался с корреспондентом в ходе своего выступления в Дубае. На мероприятии артист исполнил с Волгой Король композицию «Роза чайная».
«Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели!» — сказал король эстрады.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филипп Киркоров прокомментировал внесение его в санкционный список Украины и опубликовал видеоклип на свою песню «Просто подари», в одном из эпизодов которого он даёт подзатыльник главе киевского режима Владимиру Зеленскому.