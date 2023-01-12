Москва, 12 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Российские граждане до 30 лет могут отправиться в военкоматы уже в весенний призыв 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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В интервью «Парламентской газете» депутат подчеркнул, что процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно. По его словам, полный переход на новую систему займет от одного года до трёх лет.

При этом, подчеркнул парламентарий, потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в частности в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования», ― указал Картаполов, подчеркнув, что после этого необходимо будет привести эти данные в соответствие с военным заданием.

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Так, например, если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, не проходивших военную службу и не имеющих на это достаточных оснований, а военное задание составит 200 человек, то половину из них призовут из числа российских граждан в возрасте 18 лет, а другую половину составят граждане от 21 года до 30 лет.

Как отметил парламентарий, эта практика будет применяться на первых этапах перехода на новую возрастную категорию, в каждую кампанию увеличивая возраст призыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного — с нынешних 27 до 30 лет.

Министр обороны также призвал обеспечить возможность граждан поступать на военную службу по контракту «с первого дня прихода на службу».