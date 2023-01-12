Москва, 12 января, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Первый случай нового штамма коронавируса «Кракен» (разновидность «Омикрона») зафиксирован в России, сообщили 12 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Первый случай заражения вирусом субварианта «Омикрона» — XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области», — сообщили в ведомстве.

Вывод о новом штамме сделан на основе данных, полученных в ходе мониторинга секвенирования геномов коронавируса, загружаемых в национальную базу VGARus на ежедневной основе.

Ведомство отметило, что в России сейчас доминирующим остаётся «Омикрон» ВА.5. «Дельта» всё ещё встречается, а остальных штаммов («Альфа», «Бета», «Гамма») в последнее время не фиксируется.