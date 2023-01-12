* Бабченко — запрещённая в России организация

Москва, 12 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов журналист Аркадий Бабченко объявлен в России в розыск, следует из данных МВД РФ. В базе данных МВД появилась соответствующая карточка.

ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Аркадий Бабченко

Отмечается, что Бабченко (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов) объявлен в розыск по одной из статей УК РФ.

Напомним, в список физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Бабченко внесён Росфинмониторингом в июле 2020 года.

Проживает Бабченко (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов) за пределами России, получил скандальную известность своей мнимой смертью — его «убийство» инсценировала в 2018 году СБУ с целью обвинить российское руководство.

* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов